Стало известно о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани

Фото:

РИА Новости

По данным ведомства, в 2020 году у Ильназа Галявиева диагностировали заболевание мозга. Отмечается, что ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял.Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что на данный момент состояние подозреваемого характеризуется неадекватным поведением. Это препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.В СК также рассказали, что с начала нынешнего года родственники Галявиева замечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Парня задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники простились с погибшими.