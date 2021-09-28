Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стало известно, о чем предупреждает "дергающийся" глаз

Стало известно, о чем предупреждает "дергающийся" глаз

Подергивание глаза и уголков губ может быть вызвано не только стрессами и переживаниями, но и дефицитом магния в организме, сообщила в эфире программы "О самом главном" сообщила врач Татьяна Шаповаленко.


- Нервные тики бывают по самым разным причинам. При возникновении данного симптома первым делом необходимо обратиться к врачу-неврологу. Медик порекомендуют обследования и, вероятно, консультации других специалистов, - отметила Татьяна Шаповаленко.

Кроме того, врач посоветовала проверить уровень магния в крови. Возможно, в организме пациента не хватает йонов этого вещества, которые отвечают за нормальную работу мышц, в том числе лицевой мускулатуры. Иногда параллельно  с нервным тиком сводит ноги. Одновременно возникновения двух таких признаков увеличивает вероятность наличия дефицита магния.

- С доктором надо проконсультироваться еще и потому, что может быть назначена электроэнцефалограмма. Однако начните с самого простого: сдайте анализ крови на магний, - порекомендовала Татьяна Шаповаленко.

Наряду с этим врач сказала, что у пациентов, работа которых связана со стрессом и переживаниями, причина нервного тика может быть связана с сильными эмоциональными переживаниями.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы