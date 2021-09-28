Стало известно, о чем предупреждает "дергающийся" глаз

Подергивание глаза и уголков губ может быть вызвано не только стрессами и переживаниями, но и дефицитом магния в организме, сообщила в эфире программы "О самом главном" сообщила врач Татьяна Шаповаленко.
- Нервные тики бывают по самым разным причинам. При возникновении данного симптома первым делом необходимо обратиться к врачу-неврологу. Медик порекомендуют обследования и, вероятно, консультации других специалистов, - отметила Татьяна Шаповаленко.
Кроме того, врач посоветовала проверить уровень магния в крови. Возможно, в организме пациента не хватает йонов этого вещества, которые отвечают за нормальную работу мышц, в том числе лицевой мускулатуры. Иногда параллельно с нервным тиком сводит ноги. Одновременно возникновения двух таких признаков увеличивает вероятность наличия дефицита магния.
- С доктором надо проконсультироваться еще и потому, что может быть назначена электроэнцефалограмма. Однако начните с самого простого: сдайте анализ крови на магний, - порекомендовала Татьяна Шаповаленко.
Наряду с этим врач сказала, что у пациентов, работа которых связана со стрессом и переживаниями, причина нервного тика может быть связана с сильными эмоциональными переживаниями.
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