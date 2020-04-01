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Стало известно, насколько изменятся цены на услуги минских автостоянок в апреле

Последний раз стоимость услуг ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» менялась год назад, передает «Минск-Новости».

Услуги минских автостоянок подорожали с 1 апреля. Теперь хранение транспортного средства массой до 3,5 т обойдется физлицам в 38 руб. в месяц, а машино-место для мотоцикла без коляски, мотороллера, мопеда, скутера или снегохода — в 19 руб.

На стоянках № 15 (ул. Кальварийская, возле дома № 25) и 92 (ул. Гикало, 1а) тариф вырастет до 42 руб. в месяц, для двухколесного транспорта — до 21 руб. С другими тарифами можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

В ведении столичного предприятия ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» находится 106 автостоянок и 2 паркинга в общей сложности почти на 28 тыс. машино-мест.

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