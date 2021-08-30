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  2. Стало известно, можно ли обнаружить болезнь Альцгеймера с помощью анализов

Стало известно, можно ли обнаружить болезнь Альцгеймера с помощью анализов

Болезнь Альцгеймера можно выявить с помощью анализов только на поздней стадии. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.


– Болезнь Альцгеймера – это нейродегенерация, та же деменция, при которой клетки головного мозга начинают разрушаться. Основными симптомами являются изменения когнитивных способностей человека, а на начальных этапах – потеря краткосрочной памяти, затем и долгосрочной, – уточнил врач.

По словам специалиста, в настоящий момент нет такого анализа, с помощью которого можно было бы выявить проблему на ранней стадии.

– Можно взять спинно-мозговую жидкость и найти в ней определенные белки, которые укажут на болезнь Альцгеймера. Но делать такой анализ следует на достаточно серьезной стадии, – отметил Валерий Андриенко.

Дегенеративные изменения в мозге, добавил медик, можно также выявить с помощью магнитно-резонансной томографии. Врач уточнил, что заболевание чаще всего встречается у людей старше 65 лет. В исключительных случаях проблема касается людей 40 лет.

Фото: pixabay.com
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