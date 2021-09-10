Стало известно, кто заменит Шварценеггера в фильме "Правдивая ложь"

Кадр из фильма

Хоуи снимется в пилоте предстоящего проекта, который разрабатывает телеканал CBS.Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер сыграет добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Оказалось, что герой еще и первоклассный шпион, однако об этом его семья даже не догадывается.Дата перезапуска сериала пока неизвестна.