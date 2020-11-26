Компания Warner Bros. объявила, кто вместо Деппа сыграет в новой части фильма, сообщает Super.ru.
На роль Гриндевальда официально утвержден датский актер Мадс Миккельсен. 55-летний артист известен по исполнению роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал».
К слову, в сети уже не раз появлялись предположения о том, кто заменит Джонни Деппа, однако официальной информации не было.
Напомним, Депп ушел из франшизы после скандала со своей бывшей супругой Эмбер Херд. Несмотря на съемку только в одной картине, актер получил гонорар в полном размере.
Фото: Super.ru
Опубликовано:
906
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter