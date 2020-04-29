Стало известно, кто вошел в топ-10 налогоплательщиков Минска за первый квартал 2020 года

Всего за январь — март в консолидированный бюджет столицы налогоплательщики перечислили почти 3,2 млрд рублей, сообщает Минск-Новости.

Как отметили в инспекции МНС по городу Минску, список лидеров по сравнению с данными за февраль практически не изменился.

— В перечень плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в казну за январь — март, вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-Инвест», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «А1», ЗАО «Минский завод виноградных вин» и ЗАО «ПАТИО», — пояснили в инспекции.