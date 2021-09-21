Стало известно, кто стоит за попыткой госпереворота в Судане

В настоящий момент на улицах Хартума располагаются танки. Военнослужащие на некоторое время перекрывали все мосты через реку Нил.Командование ВС и руководящий страной суверенный совет обратились к гражданам по гостелевидению с просьбой "встать на защиту страны и защитить переходный период".Вместе с тем агентство сообщает, что представители власти и члены совета работают в штатном режиме.По предварительным данным Al Arabiya, за попыткой переворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-главы страны Омара аль-Башира. Задержали ряд офицеров бронетанковых войск. Путчисты намеревались захватить здание государственной радиостанции, однако осуществить запланированное им не удалось.