Стало известно, кто стоит за попыткой госпереворота в Судане

Согласно предварительным данным телеканала Al Arabiya, за попыткой государственного переворота в Судане стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Омара аль-Башира, передает ТАСС.
В настоящий момент на улицах Хартума располагаются танки. Военнослужащие на некоторое время перекрывали все мосты через реку Нил.
Командование ВС и руководящий страной суверенный совет обратились к гражданам по гостелевидению с просьбой "встать на защиту страны и защитить переходный период".
Вместе с тем агентство сообщает, что представители власти и члены совета работают в штатном режиме.
По предварительным данным Al Arabiya, за попыткой переворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-главы страны Омара аль-Башира. Задержали ряд офицеров бронетанковых войск. Путчисты намеревались захватить здание государственной радиостанции, однако осуществить запланированное им не удалось.