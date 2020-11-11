Роль Грин-де-Вальда в третьей части франшизы «Фантастические твари» может получить датский актер Макс Миккельсен, пишет Lenta.ru.
Пока что эта информация не окончательная. Как уточняет Variety, студия Warner Bros., занимающаяся съемкой картины, рассматривает разных кандидатов за замену Джонни Деппу, но фаворитом режиссера фильма Дэвида Йейтса является Миккельсен.
Ранее сообщалось, что лишившийся роли волшебника из-за скандала с бывшей женой Джонни Депп получит гонорар за один день съемок – 10 миллионов долларов.
Релиз фильма изначально планировался на ноябрь 2021-го, но позже премьеру перенесли на 15 июня 2022 года из-за пандемии коронавируса.
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Стало известно, кто может заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях»
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Фото: РЕЙТЕР