Беларусь на инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена будет представлять руководитель посольства в Вашингтоне. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Пресс-секретарь отметил, что в соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав своих дипломатических миссий.
– Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны. Мы его, разумеется, приняли, – резюмировал Анатолий Глаз.
По словам Анатолия Глаза, планируется, что Беларусь будет, соответственно, представлена на уровне руководителя посольства в Вашингтоне. В настоящий момент это временный поверенный в делах.
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Стало известно, кто будет представлять Беларусь на инаугурации Байдена в США
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Фото: РЕЙТЕР