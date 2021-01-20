Стало известно, кто будет представлять Беларусь на инаугурации Байдена в США

Пресс-секретарь отметил, что в соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав своих дипломатических миссий., – резюмировал Анатолий Глаз.По словам Анатолия Глаза, планируется, что Беларусь будет, соответственно, представлена на уровне руководителя посольства в Вашингтоне. В настоящий момент это временный поверенный в делах.