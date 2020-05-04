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Стало известно, кто будет номинальным хозяином финала Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка, которая определила, кто будет номинальным хозяином финала Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо», информирует пресс-служба. В итоге слепой жребий пал на борисовскую команду.

Решающий матч состоится в воскресенье, 24 мая, на минском стадионе «Динамо» и начнется в 17.00. Кстати, финал Кубка страны не проводился на главной арене республики с 2012 года.

Любопытно, что обе команды претендуют на то, чтобы стать единственными четырехкратными обладателями трофея. БАТЭ побеждал в Кубке Беларуси в 2006, 2010 и 2015 годах, брестское «Динамо» — в 2007, 2017 и 2018 годах. При этом «сине-белые» ни разу не проигрывали в финалах, а борисовчане останавливались в шаге от победы пять раз, причем в 2018-м «желто-синие» уступили в решающем поединке именно брестчанам (2:3).

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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