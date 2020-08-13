Стало известно, кто будет наставниками шоу «Голос 60+»

Самому молодому вокалисту проекта уже есть 60 лет, самой возрастной из будущих исполнителей перешагнул 90-летний возраст, пишет "Супер".

Кресла наставников музыкального шоу «Голос 60+» займут Лев Лещенко и – впервые в истории проекта – Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев.

Очередной проект для участников старшего поколения вот-вот начнется. Уже известно, что к участию в слепых прослушиваниях были допущены вокалисты, прошедшие отборочные кастинги. В итоге самому молодому из них уже стукнуло 60 лет, самому возрастному – 91 год.