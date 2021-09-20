Стало известно, когда закроется сезон аттракционов в парках Минска

Сезон аттракционов в парках столицы закроется уже на нынешней неделе – 26 сентября, информирует БЕЛТА.
– С наступлением холодов работа аттракционов становится небезопасной, поэтому 26 сентября закрываем сезон. Будут проведены консервация конструкций, демонтаж узлов, посадочных модулей, плановый ремонт отдельных элементов. Все аттракционы, которые установлены сейчас в парках, продолжат работать в следующем сезоне. Вполне возможно, что, как и в этом году, появятся новые конструкции, – уточнил информацию начальник управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Руслан Косевич.
Кроме того, он подчеркнул, что в нынешнем году по сравнению с 2020-м посещаемость аттракционов в Минске возросла. С апреля по август на подобные развлечения пришли по меньшей мере 1,6 млн человек. Больше всего посетителей аттракционов было в парке Горького. Развлечения пользовались особой популярностью по субботам, в предпраздничные и праздничные дни.
Всего у предприятия не менее 50 аттракционов в Центральном детском парке им. Максима Горького, парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.