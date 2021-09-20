Стало известно, когда закроется сезон аттракционов в парках Минска

– уточнил информациюКроме того, он подчеркнул, что в нынешнем году по сравнению с 2020-м посещаемость аттракционов в Минске возросла. С апреля по август на подобные развлечения пришли по меньшей мере 1,6 млн человек. Больше всего посетителей аттракционов было в парке Горького. Развлечения пользовались особой популярностью по субботам, в предпраздничные и праздничные дни.Всего у предприятия не менее 50 аттракционов в Центральном детском парке им. Максима Горького, парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.