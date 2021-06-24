В конце текущего года будет презентовано третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods, передает РИА Новости.
Согласно информации портала MacRumors, в компании активно готовятся к сбору новой версии гарнитуры. Некоторые поставщики Apple начали отгружать компоненты для Apple AirPods 3. Среди них Semco, LG Innotek и Unimicron.
Отмечается, что внешний вид третьего поколения беспроводных наушников раскрыт почти целиком: tws-гарнитура будет похожа на старшие AirPods Pro, однако их выпустят без силиконовых насадок и активного шумодава.
Apple AirPods 3 представят осенью текущего года, в это же время гарнитура станет доступна для покупки.
Фото: Weibo
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Стало известно, когда выйдут новые наушники Apple AirPods
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