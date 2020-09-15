Киноадаптация бродвейского мюзикла «Выпускной» выйдет на Netflix 11 декабря. Об этом сообщил известный американский режиссер, сценарист и продюсер Райан Мерфи.
Мерил Стрип
«Netlifx отведет вас 11 декабря на «Выпускной», которого в этом году у вас не было», – написал он своем Instagram-аккаунте.
Фильм имеет по-настоящему звездный актерский состав. В «Выпускном», в частности, снимались Мерил Стрип, Николь Кидман, Керри Вашингтон и Джеймс Корден.
Это первый проект Райана Мерфи на Netflix после ухода c Fox.
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Стало известно, когда выйдет «Выпускной» с Мерил Стрип и Николь Кидман
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Фото: РЕЙТЕР