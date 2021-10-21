Стало известно, когда выйдет белорусская вакцина от COVID-19

Об этом директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров рассказал в эфире программы «Дословно» на телеканале «Мир.24».
– К 2022 году мы однозначно успеем выпустить первую опытно-промышленную партию вакцин от коронавируса. Этим будет заниматься “БелВитунифарм” и “Белмедпрепараты”. «БелВитунифарм» – производство непосредственно инактивированного вируса, а «Белмедпрепараты» – уже дальнейшая доводка вакцины и розлив. К слову, на территории первого будет построен совершенно новый биотехнологический корпус, где будут производиться вакцины не только от коронавируса, – отметил специалист.
Андрей Гончаров также рассказал, как испытывают белорусскую вакцину и каковы результаты исследований на сегодняшний день:
– У нас уже есть прототип вакцины. Причем первые прототипы, без адъюванта (соединение, используемое для усиления иммунного ответа. – Прим. ред.), появились еще в мае этого года. В конце июня были созданы уже полноценные прототипы, содержащие вещества, которые усиливают иммунный ответ. На сегодняшний день пройдены лабораторные испытания, которые показали неплохие результаты. Сейчас у нас проходят предварительные доклинические исследования. Полноценные исследования на животных начнутся только в следующем году. Сейчас пока идет отбор необходимых штаммов, которые установят, что вакцина не токсична и не вызывает гибель животных. По итогам предварительных исследований все животные живы даже при введении вакцины разными способами и дозами, которые превышают стандартные.
Ученый добавил, что испытывать вакцину на людях начнут, скорее всего, в первом полугодии 2022 года:
– Мы идем на опережение. Предполагалось, что разработаем прототип за два года, но мы справились быстрее. К слову, названия у вакцины пока нет, мы работаем над этим.