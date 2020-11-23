Стало известно, когда в Минске заработают елочные базары

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Об этом рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.Она уточнила: как и в прошлом году, в Минске оборудуют 80 елочных базаров. Напомним, в 2019-м места для такой торговли были впервые реализованы с аукциона. Раньше площадки выделялись субъектам хозяйствования и ИП по заявительному принципу. Но возникла такая проблема, что на одно место порой оказывалось несколько претендентов. По этой причине в этом году внесли некоторые изменения.В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома пояснили, что цена на живые ели пока не известна. Частники закупают новогодних красавиц у лесхозов по тендерам и еще не рассказали о прайсе. В 2019-м цена елок варьировалась от 10 до 32 белорусских рублей в зависимости от высоты дерева.А витрины государственных универмагов уже начинают украшать искусственные деревья. Вот какие на них установили цены:– отечественные: 6,72–116 руб.;– импортные: 12,61–51,38 руб.;– отечественные: 54,8–96 руб.;– импортные: 24,15–76,86 руб.;– отечественные: 118–801,79 руб.;– импортные не представлены.Стоимость искусственных деревьев указана без скидок, а в акционные дни в некоторых универмагах они могут достигать 35%.