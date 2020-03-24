Стало известно, когда в Минске заработают фонтаны

Среди прочих особый интерес у горожан могут вызвать новый гидрант на улице Пулихова и светомузыкальное сооружение в акватории Свислочи возле парка Купалы, сообщает Минск-Новости.

Фонтаны заработают в Минске с 24 апреля. По словам генерального директора УП «Минскзеленстрой» Игоря Кушнеревича, подготовка рукотворных гейзеров уже идет полным ходом: работники участка по эксплуатации городских фонтанов продолжают чистку чаш, установку оборудования, которое снимали на зиму при консервации объектов.

На балансе «Минскзеленстроя» находится более 30 фонтанов, расписание их работы можно найти на сайте предприятия. Что касается новых сооружений, то обновленный гидрант заработает на улице Пулихова. Также светомузыкальное сооружение появится в акватории Свислочи возле парка Купалы.