Стало известно, когда в Минске перестанут работать фонтаны и аттракционы

Генеральный директор предприятия Игорь Кушнеревич рассказал, что после отключения рукотворных гейзеров их ожидают консервация на зиму, текущий ремонт, временный демонтаж и перемещение на базу предприятия отдельного оборудования.В межсезонье предприятие займется ремонтом фонтана у кинотеатра «Киев». Планируется, что он будет введен в эксплуатацию уже в следующем сезоне.Напомним, на обслуживании УП «Минскзеленстрой» находятся 37 фонтанов.