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  2. Стало известно, когда в Минске перестанут работать фонтаны и аттракционы

Стало известно, когда в Минске перестанут работать фонтаны и аттракционы

В Минске фонтаны отключат 24 сентября, а аттракционы – 26 сентября. Об этом информирует «Минск-Новости» со ссылкой на УП «Минскзеленстрой».


Генеральный директор предприятия Игорь Кушнеревич рассказал, что после отключения рукотворных гейзеров их ожидают консервация на зиму, текущий ремонт, временный демонтаж и перемещение на базу предприятия отдельного оборудования. 

В межсезонье предприятие займется ремонтом фонтана у кинотеатра «Киев». Планируется, что он будет введен в эксплуатацию уже в следующем сезоне. 

Напомним, на обслуживании УП «Минскзеленстрой» находятся 37 фонтанов.
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Фото: Александр КУШНЕР
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