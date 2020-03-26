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Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление

Решение об отключении отопления в Минске принимается в соответствии с ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», передает агентство «Минск-Новости».

Решение о сроках завершения осенне-зимнего периода принимает Мингорисполком, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 °C и выше. Так, в прошлом году подачу тепла и в жилфонд, и в объекты социального назначения прекратили 22 апреля.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, после принятия решения о завершении осенне-зимнего периода эксплуатирующие здания по согласованию с энергоснабжающими организациями производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

Первыми начнут отключать административные здания и предприятия, затем жилфонд и только после музеи, детские дошкольные, школьные и медицинские учреждения.

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