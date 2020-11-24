Самолет с вакцинами «Ваксигрип Тетра» вылетает из Франции в Беларусь 27 ноября, сообщает Минск-Новости.
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Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.
– Фармацевтическая компания «Медвакс» cообщила нам, что самолет с противогриппозными вакцинами «Ваксигрип Тетра» вылетит в Беларусь в ближайшую пятницу, 27 ноября, – поделилась медик.
По ее словам, уже в первых числах декабря желающие смогут сделать прививку.
Для столичных медучреждений заказано около трех тысяч доз французской вакцины «Ваксигрип Тетра». Ожидается поставка в таком же количестве. Сделать прививку можно будет не только в государственных поликлиниках, но и в частных медицинских центрах. Это платная процедура.
Фото: pixabay.com
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Стало известно, когда в Беларусь вылетает самолет с французскими вакцинами «Ваксигрип Тетра»
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