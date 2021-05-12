Стало известно, когда Турция отменит все противоковидные ограничения

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17 мая жители страны смогут вернуться к нормальной жизни.Во время своего телеобращения по случаю окончания Рамадана глава государства заявил, что будут использованы все необходимые средства и методы против эпидемической угрозы.Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что власти планировали избавиться от коронавируса еще до конца прошлого года, однако новые волны коронавирусной инфекции повлияли не только на республику, но и на весь мир.Напомним, в период с 29 апреля по 17 мая в Турции был объявлен локдаун. Кроме того, с 7 мая страна ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19.