Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дату, когда Турция отменит все противоковидные ограничения. Его слова приводит агентство Anadolu.
Фото: pixabay.com
17 мая жители страны смогут вернуться к нормальной жизни.
Во время своего телеобращения по случаю окончания Рамадана глава государства заявил, что будут использованы все необходимые средства и методы против эпидемической угрозы.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что власти планировали избавиться от коронавируса еще до конца прошлого года, однако новые волны коронавирусной инфекции повлияли не только на республику, но и на весь мир.
Напомним, в период с 29 апреля по 17 мая в Турции был объявлен локдаун. Кроме того, с 7 мая страна ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19.
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Стало известно, когда Турция отменит все противоковидные ограничения
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