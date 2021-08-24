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  2. Стало известно, когда столичный метрополитен перейдет на зимний график работы

Стало известно, когда столичный метрополитен перейдет на зимний график работы

Минский метрополитен переходит на зимний график работы с 25 августа. Такая информация размещена в телеграм-канале столичной подземки. 


Интервал движения поездов по будням в утренние часы пик с 7:00 до 09:00 и в вечерние часы пик с 17:00 до 19:00 составит 2,5 минуты на первой и второй линиях. Такая же пауза между составами будет в пятницу с 16:00 до 18:30.

На третьей линии метро интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик составит 7 минут.

Станции открыты для пассажиров с 5:30 до 0:40. Вход на станцию "Купаловская" осуществляется со стороны ул. К. Маркса. Он будет работать с 7:00 до 2:00. 

В пресс-службе Минского метрополитена напомнили, что для поездки с пересадкой на станциях "Октябрьская" – "Купаловская", "Площадь Ленина" – "Вокзальная", "Фрунзенская" – "Юбилейная площадь" перед окончанием работы метрополитена прибывать на пересадочный узел нужно не на последнем, а на предпоследнем поезде.
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