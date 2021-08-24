Стало известно, когда столичный метрополитен перейдет на зимний график работы

Интервал движения поездов по будням в утренние часы пик с 7:00 до 09:00 и в вечерние часы пик с 17:00 до 19:00 составит 2,5 минуты на первой и второй линиях. Такая же пауза между составами будет в пятницу с 16:00 до 18:30.На третьей линии метро интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик составит 7 минут.Станции открыты для пассажиров с 5:30 до 0:40. Вход на станцию "Купаловская" осуществляется со стороны ул. К. Маркса. Он будет работать с 7:00 до 2:00.В пресс-службе Минского метрополитена напомнили, что для поездки с пересадкой на станциях "Октябрьская" – "Купаловская", "Площадь Ленина" – "Вокзальная", "Фрунзенская" – "Юбилейная площадь" перед окончанием работы метрополитена прибывать на пересадочный узел нужно не на последнем, а на предпоследнем поезде.