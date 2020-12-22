Для гаджетов, которые работают на старых версиях ОС Android, будет продлен доступ к безопасным веб-сайтам, сообщает РИА Новости.
Ранее в компании Let’s Encrypt предупреждали, что из-за истечения срока действия более 30% пользователей смартфонов и планшетов на Android старше 7.1 не будут иметь доступа ко многим современным сайтам уже к сентябрю 2021 года.
В Let's Encrypt все-таки нашли решение данной проблемы. Пользователи не почувствуют никаких изменений при переходе на обновленный сертификат. Но такая возможность будет до 2024 года – до этого времени лучше успеть заменить старые смартфоны.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
895
Стало известно, когда старые Android-смартфоны потеряют доступ в интернет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter