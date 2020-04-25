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Стало известно, когда стартует сезон Формулы-1

Чемпионат по автогонкам в классе Формула-1 2020 года, который, как и многие другие спортивные соревнования, пострадал из-за пандемии нового коронавируса, стартует в июле. Он начнется двумя гонками в Австрии — 5 и 12 июля, сообщил руководитель молодежной программы и консультант Red Bull Хельмут Марко в эфире австрийской радиостанции Ö3.


Обе австрийские гонки пройдут без зрителей и журналистов (исключение будет сделано только для операторов, которые будут обеспечивать трансляцию гонок). Все участники гоночных команд в обязательном порядке пройдут тесты на коронавирус, причем штат команд будет ограничен минимально необходимым числом сотрудников. Всего к участию будут допущены около 2000 человек.

По словам специалиста, контракт между Red Bull, владельцем автодрома Гран-при Австрии и руководством Формулы-1 еще не подписан, но помешать планам может только вторая волна распространения коронавируса, пишет motor со ссылкой на Motorsport-Total.


Сотрудники трассы в Шпильберге и ближайших гостиниц уже сдали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными.

Ожидается, что после Австрии Формула-1 направится в Великобританию, где гонки также будут проходить без зрителей.

ФОТО: redbullracing

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