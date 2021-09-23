Стало известно, когда стартует первый этап репетиционного тестирования

Первый этап репетиционного тестирования 2021/2022 учебного года пройдет в октябре, информирует БЕЛТА.
Испытание можно пройти в пункте тестирования либо онлайн. Для участия в тестировании предварительно необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКЗ.
– Репетиционное тестирование проводится в три этапа: первый состоится в октябре–декабре, второй – в январе–феврале 2022 года, третий – в марте–апреле 2022-го. Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти испытание, будет размещен на сайте РИКЗ. При этом каждый пункт проведения тестирования определяет свой график проведения и количество участников РТ по учебным предметам, – уточнил директор РИКЗ Юрий Миксюк.
По его словам, такая форма подготовки к сдаче вступительных испытаний является отличным способом самоконтроля и более глубокого изучения материалов к централизованному тестированию.
– Репетиционное тестирование позволяет абитуриентам, во-первых, определить пробелы в знаниях. Во-вторых, познакомиться с технологией централизованного тестирования и как-то психологически подготовиться, – обратил внимание Юрий Миксюк.