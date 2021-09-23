Стало известно, когда стартует первый этап репетиционного тестирования

Испытание можно пройти в пункте тестирования либо онлайн. Для участия в тестировании предварительно необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКЗ.– уточнилПо его словам, такая форма подготовки к сдаче вступительных испытаний является отличным способом самоконтроля и более глубокого изучения материалов к централизованному тестированию.обратил внимание Юрий Миксюк.