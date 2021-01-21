Стало известно, когда США вернутся в Парижское соглашение по климату

«Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года», – сказано в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Напомним, ранее США вышли из данного соглашения по инициативе предыдущего американского лидера Дональда Трампа. Это произошло совсем недавно – в ноябре 2020 года. 45-й глава государства полагал, что необходимость выполнять обязательства соглашения невыгодна для Соединенных Штатов. Администрация тогдашнего лидера предсказала потери в несколько триллионов долларов для экономики, анализируя предположительные последствия выполнения договора.
Джозеф Байден во время своей избирательной кампании сделал борьбу с изменением климата одной из ключевых тем обращений к избирателям. Он обещал вернуть США в Парижское соглашение по климату одним из первых своих решений – и в итоге так и поступил. Кроме того, в рамках дебатов с Дональдом Трампом демократ также заявлял, что Соединенные Штаты должны стать на путь отказа от нефтяной промышленности в стране в пользу возобновляемых источников энергии.
Справка. Парижское соглашение по климату было принято в 2015-м, в силу вступило годом позже. К середине осени 2020 года его ратифицировали более 180 стран и ЕС. Договор подразумевает контроль над повышением температуры на планете и развитие чистой энергетики в развивающихся государствах.