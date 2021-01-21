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Стало известно, когда США вернутся в Парижское соглашение по климату

Соответствующий указ о возвращении Соединенных Штатов к обязательствам Парижского соглашения по климату после своей инаугурации одним из первых подписал 46-й американский президент Джозеф Байден. В ООН уточнили дату.


«Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года», сказано в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Напомним, ранее США вышли из данного соглашения по инициативе предыдущего американского лидера Дональда Трампа. Это произошло совсем недавно – в ноябре 2020 года. 45-й глава государства полагал, что необходимость выполнять обязательства соглашения невыгодна для Соединенных Штатов. Администрация тогдашнего лидера предсказала потери в несколько триллионов долларов для экономики, анализируя предположительные последствия выполнения договора.

Джозеф Байден во время своей избирательной кампании сделал борьбу с изменением климата одной из ключевых тем обращений к избирателям. Он обещал вернуть США в Парижское соглашение по климату одним из первых своих решений – и в итоге так и поступил. Кроме того, в рамках дебатов с Дональдом Трампом демократ также заявлял, что Соединенные Штаты должны стать на путь отказа от нефтяной промышленности в стране в пользу возобновляемых источников энергии. 
Справка. Парижское соглашение по климату было принято в 2015-м, в силу вступило годом позже. К середине осени 2020 года его ратифицировали более 180 стран и ЕС. Договор подразумевает контроль над повышением температуры на планете и развитие чистой энергетики в развивающихся государствах.
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Фото: РЕЙТЕР
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