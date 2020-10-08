Она состоится 8 ноября, пишет Kyodo.
Ранее планировалось, что церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола пройдет в апреле. Но ее решили перенести из-за распространения коронавируса на территории Японии и ряда ограничений на организацию массовых мероприятий.
Принцу Акисино 54 года. Он младший брат нового императора Японии Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года. Как уточняет ТАСС, Акисино является первым в очереди к трону. А вторым значится его сын – 13-летний принц Хисахито.
Фото: pixabay.com
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Стало известно, когда пройдет церемония в честь нового наследного принца Японии
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