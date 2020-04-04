Стало известно, когда продолжится реставрация мозаики на домах в столичном микрорайоне Восток

Работы будут возобновлены в полном объеме в ближайшее время, передает агентство "Минск-Новости".

Панно на четырех домах в микрорайоне Восток посвящены Минску: город-герой, город культуры, город-строитель и город науки. Их создал народный художник, заслуженный деятель искусств БССР Александр Кищенко.

— Когда на улице стабильно потеплеет, работы возобновятся. В нынешнем году мы планируем завершить начатую на двух домах реконструкцию мозаики. Далее в планах обновление оставшихся двух мозаик, — рассказал во время "прямой линии" глава администрации Первомайского района Дмитрий Шашок.

И добавил, что работы разрешено выполнять при безветренной погоде со среднесуточной температурой не ниже +5 °С. Соблюсти эти условия одновременно зимой невозможно, даже такой теплой, как нынешняя, поэтому наружные реставрационные работы с ноября были приостановлены.