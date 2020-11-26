Замену составов планируют осуществить до 2025 года, сообщает «Минск-Новости».
– До недавнего времени на первой и второй линиях Минского метрополитена курсировали только российские электропоезда, произведенные Мытищинским и Санкт-Петербургским заводами. Но скоро придется заменять многие из них: они были выпущены еще в советское время. Этим и обусловлена потребность заменить их на новые, более безопасные и комфортные. В январе 2017 г. предприятия «Минский метрополитен» и «Штадлер Минск» подписали договор на поставку 10 поездов метро для столичной подземки: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных. Часть из этой партии передана нашему метрополитену в 2019 г., а остальные – в 2020-м. Сначала составы проходили тестовые испытания и обкатку на действующих линиях. А прошлой зимой четыре новых поезда начали перевозки по Автозаводской линии, – рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.
Сейчас на новой ветке эксплуатируются 6 четырехвагонных составов, а 4 пятивагонных осуществляют перевозки на 2-й линии.
В Минском метрополитене разработан план закупки электропоездов до 2025 г. как для Зеленолужской линии, так и для Автозаводской (на ней сейчас работает больше всего составов с истекающим сроком эксплуатации).
– До 2025 г. планируется приобрести 12 пятивагонных составов взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации и 7 четырехвагонных поездов для третьей линии. Закупать будем в соответствии с действующим законодательством – решения будут приниматься по итогам электронного аукциона, – заключил представитель минского метро.
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Стало известно, когда поезда на Московской и Автозаводской линиях метро заменят современными
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК