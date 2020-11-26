Стало известно, когда поезда на Московской и Автозаводской линиях метро заменят современными

– рассказалСейчас на новой ветке эксплуатируются 6 четырехвагонных составов, а 4 пятивагонных осуществляют перевозки на 2-й линии.В Минском метрополитене разработан план закупки электропоездов до 2025 г. как для Зеленолужской линии, так и для Автозаводской (на ней сейчас работает больше всего составов с истекающим сроком эксплуатации).– заключил представитель минского метро.