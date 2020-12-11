Во время заседания в пятницу, 11 декабря, Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял постановление, согласно которому с 12 декабря отменяется военное положение в стране, введенное в связи с военными действиями в Карабахе, пишет ТАСС.
– Утвержден Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", – сообщается в постановлении законодательного органа.
Согласно документу военное положение перестает действовать с 12 декабря в 00:00 по местному времени.
Опубликовано:
727
Стало известно, когда отменят военное положение в Азербайджане
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР