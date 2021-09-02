Стало известно, когда откроют движение пассажирского транспорта по ул. Кулешова в Минске

В Минске подошли к концу строительные работы на ул. Кулешова, вновь открыто движение через перекресток ул. Кулешова – ул. Васнецова. Поэтому уже с завтрашнего дня восстанавливается движение автобусов маршрутов № 70, 79, 79Д.На фоне изменения схем движения расписание указанных автобусных маршрутов также будет изменено.ГП "Минсктранс" просит учитывать данную информацию при планировании поездок.