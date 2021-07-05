Стало известно, когда откроется самый большой в мире планетарий

Данный комплекс находится в новом районе Пудун.Отмечается, что за несколько дней до официального открытия руководство планетария проведет день открытых дверей для журналистов и экспертов, чтобы в тестовом режиме проверить работу учреждения.Планетарий состоит из основного и ряда вспомогательных строений, включая исследовательский центр для молодежи и две общественные обсерватории.В выставочной части будет представлено около 70 фрагментов различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. Посетители также смогут увидеть оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и ряда других ученых. В образовательных программах планетария широкое применение найдут такие технологии, как визуализация данных, дополненная реальность, биометрия и искусственный интеллект.Строительство планетария было запущено в ноябре 2016 года. Общая площадь главного строения составляет 38 тыс. кв. м, а комплекс целиком с прилегающими конструкциями занял площадь в 58,6 тыс. кв. м.По плану основное здание состоит из трех сооружений, которые похожи на небесные тела: окулус, перевернутый купол и сферу, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени. Внешне комплекс напоминает большой космический корабль или стилизованные орбиты, по которым движутся планеты. Пешеходные дорожки вокруг главного здания проложены таким образом, что они похожи на линии галактической спирали.Отмечается, что при строительстве объекта использовались экологически чистые материалы и последние достижения зеленых технологий.