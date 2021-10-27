Стало известно, когда откроется Олимпийская деревня Игр-2022 в Пекине

Как уточнил вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун, открытие деревни состоится 27 января 2022-го, а 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня. Напомним: олимпийский огонь Игр 2022 года в Пекин из Афин доставили еще 20 октября.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля следующего года, Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.