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  2. Стало известно, когда откроется Олимпийская деревня Игр-2022 в Пекине

Стало известно, когда откроется Олимпийская деревня Игр-2022 в Пекине

Официальное открытие Олимпийской деревни состоится за неделю до старта Игр, пишет ТАСС.


Как уточнил вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун, открытие деревни состоится 27 января 2022-го, а 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня. Напомним: олимпийский огонь Игр 2022 года в Пекин из Афин доставили еще 20 октября.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля следующего года, Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта. 
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Фото: РЕЙТЕР
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