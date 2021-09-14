Стало известно, когда онкология является противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Прививка от коронавирусной инфекции противопоказана пациентам с онкологией только в двух случаях. О них в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Онкологические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации против коронавируса. Более того, такие пациенты находятся в высокой группе риска, поэтому им в первую очередь рекомендовано сделать прививку. Вакцинацию не делают онкологическим больным в момент проведения курсов химиотерапии и при острой фазе заболевания, поскольку в этом случае препарат может быть неэффективным, – объяснил врач.
Андрей Продеус уточнил, что вреда здоровью прививка в подобной ситуации не нанесет, однако пользы также не будет. Дело в том, что во время химиотерапии не только погибают клетки опухоли, но и подавляются клетки иммунной системы.
– Поэтому обязательно нужно выбрать правильное время, когда пациенту проведут операцию и курсы терапии и когда состояние больного будет стабильным. Только тогда можно сделать прививку от коронавируса, – сказал медик.
Вместе с тем врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева предупредила, что у пациентов с онкологическими заболеваниями больше шансов тяжело заболеть и умереть от COVID-19.
– Чем хуже общее здоровье человека и чем серьезнее у него болезни, тем больше нужна прививка, – заключила профессор.