Стало известно, когда онкология является противопоказанием к вакцинации от COVID-19

– объяснил врач.Андрей Продеус уточнил, что вреда здоровью прививка в подобной ситуации не нанесет, однако пользы также не будет. Дело в том, что во время химиотерапии не только погибают клетки опухоли, но и подавляются клетки иммунной системы.– сказал медик.Вместе с тем врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева предупредила, что у пациентов с онкологическими заболеваниями больше шансов тяжело заболеть и умереть от COVID-19.– заключила профессор.