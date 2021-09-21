Стало известно, когда назовут имена номинантов на премию Grammy

Номинанты на популярную американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября. Это следует из заявления, которое разместили сегодня на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей престижную награду, передает ТАСС.
Согласно опубликованной информации, к участию в отборе претендентов на Grammy будут допущены композиции или альбомы, вышедшие в период с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021-го. С 22 октября по 5 ноября будет проведен первый раунд тайного голосования членов академии, по результатам которого определят и 23 ноября назовут номинантов.
С 6 декабря по 5 января 2022 года состоится 2-й раунд тайного голосования. 31 января, как сообщалось ранее, в комплексе "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) пройдет 64-я церемония вручения премии. Пандемия в этом году не повлияла на формат проведения шоу –оно пройдет в привычном режиме.
Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и "Эмми" в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на Аллее славы в Голливуде. В 1957 году в США была создана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. в 1958-м она и учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон": именно такую статуэтку получают победители).
Напомним, первая церемония вручения Grammy прошла 4 мая 1959 года. Она проходила одновременно и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке. Победителей определили более чем в двадцати номинациях.
Фото: Grammy.com