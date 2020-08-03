Стало известно, когда начнется производство российского электромобиля Zetta

Первый российский электромобиль Zetta должен пойти в серийное производство до конца текущего года несмотря на коррективы, внесенные пандемией нового коронавируса, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Ранее выпуск Zetta планировалось начать в первом квартале 2020 года





"Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом", - отметил министр.

Глава ведомства отметил, что проекту понадобились дополнительные инвестиции в размере 100 млн российских рублей (около 1,35 млн долларов), передает ТАСС. Вопрос о выделении средств должны рассмотреть в конце августа.

Сейчас этап сертификации автомобиля завершен на 70%. Уже собраны предсерийные электромобили Zetta.





Первый российский электромобиль будет серийно выпускаться в Тольятти. Zetta это компактный трехдверный хэтчбек. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. Ранее сообщалось, что цена на электромобиль будет начинаться от 450 тыс. российских рублей (от 6 тыс. долларов).

Zetta относится к A-классу, длина электромобиля 3030 мм, колесная база 1890 мм, ширина 1600 мм, а высота 1760 мм. В снаряженном состоянии электрокар весит от 486 до 708 кг в зависимости от емкости батареи.

В движение авто приводится двумя асинхронными мотор-колесами, установленными на передней оси, мощностью 49 лошадиных сил. Также есть версия еще с двумя мотор-колесами на задней оси (98 л.с.). Дальность хода на одной зарядке от 200 до 560 км.