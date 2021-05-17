Стало известно, когда начнет работать Disneyland в Париже

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Отмечается, что работа Disneyland будет осуществляться с соблюдением всех противоковидных мер.Ранее открытие парка уже переносилось дважды. Изначально оно планировалось на 13 февраля, однако затем было перенесено на 2 апреля. В марте администрация парка сообщила, что возобновление работы вновь переносится в связи с пандемией COVID-19.