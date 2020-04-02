Стало известно, когда Литва прекратит авиационное и паромное сообщение

МИД Беларуси обращает внимание граждан нашей страны на решение Литвы о прекращении с 4 апреля пассажирского авиационного и паромного сообщения, рассказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, его слова передает БЕЛТА.

— С 00.00 часов 4 апреля вводится запрет на перевозку пассажиров и/или их автомобилей судами (паромами) в Литву, за исключением международного паромного сообщения по маршруту Киль — Клайпеда. Паромные перевозки могут осуществляться с разрешения министра внутренних дел Литвы или уполномоченного им лица, — отметил официальный представитель МИД.

Запрещаются авиационные пассажирские перевозки, кроме случаев, когда перевозки ведутся с разрешения Литовской администрации безопасности на транспорте по согласованию с министрами транспорта и иностранных дел Литвы.

— С 00.00 часов 3 апреля въезд в Литву лиц и принадлежащих им пассажирских автомобилей разрешен только в сухопутных пунктах пропуска "Калвария — Будзиско" (литовско-польская граница) и "Салочяй — Гренцтале" (литовско-латвийская граница), — уточнил Анатолий Глаз.

Ранее МИД Беларуси в предварительном порядке предупреждал о новых ограничениях, которые может ввести литовская сторона.