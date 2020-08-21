Стало известно, когда будет построена детская поликлиника в Партизанском районе Минска

Сейчас ведутся работы по укреплению фундамента, к концу нынешнего года планируют возвести семь этажей здания, сообщает «Минск-Новости».

Новое здание на месте 9-й городской детской поликлиники в Партизанском районе столицы планируют достроить в декабре 2021 года.

– За нами закреплено более 16 тыс. несовершеннолетних. Надеемся отметить новоселье, как нам и обещают, в декабре 2021-го. К этой дате новая поликлиника должна быть полностью оснащена и готова к приему юных пациентов, – отметила главный врач 9-й городской детской поликлиники Алла Герасименко.

По ее словам, сейчас ведутся работы по укреплению фундамента, к концу нынешнего года планируют возвести все семь этажей. Там разместятся не только педиатрические отделения, клинико-диагностическая лаборатория, но и отделение медреабилитации, рентгенологический кабинет (с дентальным оборудованием), а пациенты смогут попасть на прием к профильным врачам, в том числе хирургам и травматологам.