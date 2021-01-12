Фотошпионы AutoPost рассекретили внешний вид салона новой модели Ioniq 5. В автомобиль от Hyundai установят спаренный экран цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Похожую конфигурацию имел концептуальный прототип Hyundai 45 EV, передает RG.RU.
В настоящий момент сообщается, что Ioniq 5 опирается на платформу E-GMP, длина модели равняется 4630 мм, размер колесной базы составляет 3000 мм.
В приветственной версии в First Edition будет двухмоторная конфигурация с отдачей 313 л.с. и аккумулятор емкостью 58 кВт∙ч, полная зарядка которой будет держаться 450 километров (по циклу WLTP). Кроме того, Ioniq 5 можно будет приобрести с батареей 73 кВт∙ч, обеспечивающей автономность около 550 км.
Hyundai вместе с тизером Ioniq 5 сообщила, что электрокар будет оснащен 800-вольтной системой зарядки, которая позволит менее чем за 20 минут восполнить энергию на 80%.
Фото: thekoreancarblog.com
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Стало известно, каким будет салон новой модели Ioniq 5 от Hyundai
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