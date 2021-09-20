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  2. Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

Новую версию фирменной оболочки MIUI получат несколько десятков моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Такой информацией поделился инсайдер, который близок к созданию программного обеспечения, передает РИА Новости.


Согласно сведениям ITHome, до MIUI 13 обновят примерно 40 моделей – например, бюджетный Poco C3. Большую часть гаджетов из перечня пользователи увидели в 2020–2021 годах. Со временем список дополнят более старые модели китайского производителя.

Стали известны и опции MIUI, которые до настоящего времени не были осуществлены в оболочке. Так, система получит новые виджеты и визуальные эффекты, а дизайн иконок будет изменен. В следующей версии улучшится плавность анимации и общая стабильность работы.

Релиз MIUI 13 ожидается до конца нынешнего года, а вот рассылка обновлений может затянуться на месяцы.
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Фото: РЕЙТЕР
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