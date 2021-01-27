Данные о том, какие симптомы зачастую сменяются госпитализацией у заразившихся коронавирусом, предоставили создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении инфекции. Об этом пишет РИА Новости.
Авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор назвали два симптома, которые можно счесть предвестниками госпитализации при коронавирусе. Это продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита.
С начала пандемии на планете зафиксировали около 100 миллионов случаев COVID-19, свыше 2,1 миллиона человек скончались.
Фото: pixabay.com
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Стало известно, какие симптомы являются предвестниками госпитализации при COVID-19
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