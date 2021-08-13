Стало известно, какие секретные документы похитили из МИД Литвы

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Пользователь под ником bakililar с фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева на аватарке утверждает, что имеет доступ к секретным документам, в которых содержатся файлы министров, их заместителей, ключевых руководителей ведомств, послов в странах Большой семерки и НАТО, различных представителей в международных организациях.Кроме того, со слов пользователя, в его распоряжении есть документы с пометкой «сверхсекретно», в том числе — переговоры «за закрытыми дверями» с президентами разных стран, интриги против России, Германии и проекта «Северный поток – 2».Автор поста уверяет, что также владеет информацией о «роли Литвы в грязной игре» США против Германии и Франции, о подготовке к войне с Беларусью, о заговоре в пользу экс-президента Америки Дональда Трампа против нынешнего лидера Джозефа Байдена и еще о многом другом. Всего у него якобы более 1,6 млн писем в 102 файлах., – написал пользователь.В качестве доказательства своих слов он опубликовал несколько документов, якобы похищенных у ведомства. При этом пользователь добавил, что остальную информацию можно получить уже только за деньги.Напомним, 12 августа президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что у МИД Литвы украли секретные документы. Он предупредил, что информация, попавшая в руки к злоумышленникам, может нанести большой урон.