Стало известно, какие проблемы организма ведут к прибавке веса

Частой причиной набора веса является нарушение обмена веществ. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Обмен веществ – это сумма процессов синтеза в нашем организме, когда что-то растет, и процессов катаболизма, когда что-то разрушается. Если одно соответствует другому, у человека все время будет примерно одинаковый вес. Но если он недополучает питательные вещества за счет диеты или, например, тратит больше благодаря физическим упражнениям, то в таком случае масса тела будет снижаться. И наоборот, если человек ничего не делает и ест больше, чем тратит, то вес будет расти, – обратил внимание врач.
Нарушение обмена веществ, по словам Сергея Агапкина, происходит тогда, когда на фоне гормональных изменений организму требуется меньше энергии.
– Часто это ассоциировано со снижением функции щитовидной железы. Некоторые заболевания повреждают ее ткань, из-за чего железа начинает продуцировать меньше гормонов, которые заставляют клетки тратить энергию. И соответственно, если гормонов меньше, то и клетки более ленивы. Чаще всего у человека с такой проблемой наблюдается низкий пульс, пациент мерзнет, страдает от пониженного артериального давления и быстро утомляется, – рассказал специалист.
Когда у человека наблюдаются все перечисленные симптомы, можно говорить о гипотериозе – состоянии, когда щитовидная железа работает недостаточно активно.
Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие такой проблемы, необходимо сделать три анализа.
– Сдать анализ крови на гормон щитовидной железы Т3 и Т4 и на гормон гипофиза ТТГ. Эти анализы важны для понимания состояния щитовидной железы, – отметил Сергей Агапкин и добавил, что если результаты окажутся положительными, причину лишнего веса нужно искать в питании и физических нагрузках.
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