В управлении «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» рассказали, какие мероприятия пройдут в парках Минска 1 июня. Об этом сообщает Минск-Новости.
В Центральном детском парке им. М. Горького к Международному дню защиты детей с 11:00 до 13:00 пройдет развлекательная программа «Счастливое детство».
Праздник «Пусть всегда будет солнце» организуют в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев с 12:00 до 15:00. Гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы, можно будет посмотреть и выставки детского творчества.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
1123
Стало известно, какие мероприятия пройдут в парках города в День защиты детей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter