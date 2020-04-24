Стало известно, как в Минске пройдет субботник

На территории столицы будут высажены десятки деревьев, пройдет благоустройство мест воинских захоронений, также порядок наведут в парках и скверах, рассказали БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В каждом из девяти районов Минска субботник пройдет в знаковых местах. Так, в Заводском районе столицы будут высажены деревья на территории бывшего лагеря смерти Тростенец и на подъезде к урочищу Благовщина. В Ленинском районе деревья появятся в зеленой зоне на проспекте Рокоссовского,12/1, также уборка пройдет в Студенческой деревне.

В Партизанском районе благоустроят сквер на улице Антоновской, 20, где появится камень в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также на площадке перед улицей Ваупшасова, 16 будет подготовлено место к установке памятника Герою Советского Союза Иону Солтысу. А вот на территории Первомайского района приведут в порядок местность вокруг братской могилы советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м километре Московского шоссе, также состоится очистка памятников братской могилы на Восточном кладбище.

Советский район наведет порядок на площади Якуба Коласа, а в самом большом районе столицы — Фрунзенском — деревья высадят в парке "Тиволи". Кроме этого, будет убрана территория в районе улицы Колесникова — улицы Гаруна. Что касается Центрального района, то тут займутся уборкой территории места захоронения военнопленных и мирных граждан — узников концентрационного лагеря Дрозды. Кроме этого, в порядок приведут парк имени Янки Купалы.

Также в столице во время субботника молодые активисты будут благоустраивать памятники и обелиски, в том числе Военное кладбище.