Стало известно, как проявляется постковидный синдром у детей

Немецкие ученые проанализировали масштабную медицинскую базу данных, которая охватывает около половины населения Германии. На основе этого они выделили перечень симптомов, которые связаны с долгосрочными последствиями перенесенного коронавируса у детей и подростков, пишет РИА Новости.
Исследователи подчеркнули: в то время как у взрослых при постковидном синдроме чаще наблюдается физическое недомогание (дыхательная недостаточность, потеря вкусовых ощущений, головная боль), то у переболевших ковидом детей чаще встречаются проблемы с психологическим здоровьем (усталость, тревожность, депрессия, соматические расстройства). Это касается и тех, кто перенес болезнь в легкой или бессимптомной форме.
Ученые полагают, что исследование свидетельствует о необходимости разработать специальные рекомендации для врачей и психологов по работе с детьми, переболевшими COVID-19.
Эксперты отметили, что это самое масштабное на сегодняшний день исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Уточняется, что его результаты продемонстрировали общий рост заболеваемости среди молодежи в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.
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