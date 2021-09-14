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  2. Стало известно, как правозащитный центр «Весна» получал западное финансирование

Стало известно, как правозащитный центр «Весна» получал западное финансирование

Тему финансовых махинаций и зарубежных грантов, которые предоставлялись правозащитной организации, действовавшей на территории Беларуси, раскрыли в новом выпуске проекта «Это другое» на телеканале «Беларусь 1».

Скриншот из видео

«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Логика, мне кажется, проста, только вот права качать научились, а про обязанности гражданина и соблюдение закона страны, видимо, забыли. Так удобнее качать деньги из западных правительств и организаций, прикрываясь благими намерениями создания гражданского общества», – сказала журналист «Беларусь 1» Ксения Лебедева, открывая сегодняшний выпуск программы. Речь в нем о том, кто и как финансировал правозащитный центр «Весна».

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В сюжете показали ряд документов, свидетельствующих о предоставлении центру зарубежных грантов. Также ведущая программы в деталях рассказала о следующей схеме: «Следствием было установлено, что до 2011 года иностранное финансирование перечислялось донорскими организациями на счета в банках Литвы и Польши, зарегистрированные на [основателя центра Алеся] Беляцкого и его заместителя Валентина Стефановича. Деньги переводились как для физлиц, а после ввозились в Беларусь наличными до 10 тысяч долларов – сумма, разрешенная для ввоза без декларирования».  

На «Беларусь 1» подчеркнули: «Европейская комиссия целенаправленно выделяла деньги правозащитному центру «Весна», в том числе на оплату штрафов и услуг адвоката, тем самым вмешиваясь во внутренние дела Беларуси». Журналисты задались вопросом: «Какова была бы реакция ЕС, если бы Беларусь через свою организацию оплачивала штрафы и услуги адвоката участникам массовых беспорядков, например, в Париже или в Вильнюсе?»

Подробности о финансовой подоплеке работы центра «Весна» можно увидеть в прикрепленном ролике.

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Видео: «Беларусь 1»
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