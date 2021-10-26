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  2. Стало известно, как пищевое отравление влияет на сердечно-сосудистую систему

Стало известно, как пищевое отравление влияет на сердечно-сосудистую систему

Пищевое отравление может привести к серьезным проблемам сердечно-сосудистой системы человека, заявила в эфире программы "О самом главном" врач Татьяна Шаповаленко.


– Пищевое отравление может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, поскольку при таком расстройстве происходит колоссальная потеря воды. Из-за рвоты и учащенного стула объем циркулирующей жидкости уменьшается, в результате чего может снизиться артериальное давление вплоть до потери сознания, то есть до сосудистых реакций, – предупредила врач.

Поэтому, считает медик, при отравлении важно наряду с обычным лечением пить много жидкости.

– Есть некоторые вирусные инфекции, которые вызывают симптомы, похожие на отравление. Они могут воздействовать на мышцу сердца и вызывать так называемые вирусные миокардиты. Эта проблема требует обследования. Если после купирования симптомов отравления сохранились перебои, появились боли в области сердца, все время наблюдается низкое давление, лучше обратиться к врачу-кардиологу, сделать необходимое тестирование, провести обследование и исключить наличие миокардита, – резюмировала Татьяна Шаповаленко.

Фото: pixabay.com
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